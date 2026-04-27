В московском метро на рельсы станции «Преображенская площадь» упал человек

В Москве на станции метро «Преображенская площадь» человек упал на рельсы

В московском метро на рельсах оказался человек. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на станции метро «Преображенская площадь». По какой причине пассажир оказался на рельсах и в каком состоянии он находится, не уточняется.

Ситуация повлияла на работу метрополитена. По данным Дептранса, на Сокольнической линии увеличили интервалы между поездами из-за сложившейся ситуации. На отрезке между «Сокольниками» и «Бульваром Рокоссовского» движение не осуществляется.

Подобный случай в подземке Москвы произошел несколько дней назад на той же линии, но на другой станции – «Красносельская». На кадрах с места видно, как пассажир подошел к краю платформы и внезапно упал на рельсы прямо перед идущим поездом.

Машинист смог вовремя затормозить и остановить состав. Мужчину подняли очевидцы, после этого его направили в отделение полиции. Выяснилось, что на платформе он засмотрелся в телефон и не заметил, как приблизился к краю.

В отношении мужчины составили административный протокол о нарушении правил безопасности, он заплатит 20 тысяч рублей.

Ранее двухлетнему мальчику зажевало пальцы на эскалаторе в метро Петербурга.