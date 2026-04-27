Тезис о ключевой роли автора идеи в создании успешных продуктов поставили под сомнение

Экономист Белошицкий: идея ничего не стоит без реализации
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Современная экономика сталкивается не с дефицитом идей, а с дефицитом их реализации, заявил в своей колонке исполнительный директор ЦК НТИ по большим данным МГУ им. Ломоносова Алексей Белошицкий, поставив под сомнение тезис о ключевой роли автора идеи в создании успешных продуктов.

Белошицкий отметил, что идеи без дальнейшей проработки и ресурсов чаще всего не превращаются в продукт.

«Без среды, команды и инфраструктуры идея фактически «умирает»», — заявил он.

Также Белошицкий добавил, что ценность возникает в процессе воплощения замысла — через работу многопрофильных команд, включая разработчиков, маркетологов, управленцев и продюсеров.

По его словам, именно эти команды превращают идею в продукт, затем в рынок и в измеримый экономический результат.

Белошицкий подчеркнул, что продюсеры не только организуют процесс, но и обеспечивают ресурсы, стратегию и продвижение, от которых зависит успех. В своей колонке он отметил, что в результате именно на стороне реализации формируется выручка, аудитория и общественное признание.

 
