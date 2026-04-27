Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Инвестиционно-технологический холдинг подал в суд жалобу на необоснованное определение

«Софтлайн» назвал наложенные на компанию ограничительные меры необоснованными
Shutterstock

ПАО «Софтлайн» обратилось в арбитражный суд с ходатайством об отмене обеспечительных мер, наложенных по делу компании «Интеграция» на счета более 20 физических и юридических лиц, в том числе шести юрлиц, входящих в группу. Об этом сообщила пресс-служба.

Компания настаивает на полной проверке обстоятельств дела и отмене определения в максимально короткий срок.

Как пояснили в компании, обеспечительные меры были приняты судом в рамках дела о банкротстве другого предприятия, которое не имеет отношения к группе и являлось несколько лет назад ее клиентом.

В компании подчеркивают, что не являются контролирующим лицом должника и не участвовали в его хозяйственной деятельности. Также группа считает, что определение о блокировке счетов было вынесено без назначения судебного заседания и без уведомления сторон, а оценка обоснованности требований с участием сторон не производилась.

В компании назвали наложенные меры необоснованными и сообщили, что уже обжалуют их в установленном порядке.

Также отмечается, что блокировка носит временный характер и не сказывается на бизнесе группы: размер ее активов более чем в 100 раз превышает объем обеспечительных мер, а уровень финансовой устойчивости и ликвидности позволяет покрыть все требования в отношении затронутых предприятий группы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!