Инвестиционно-технологический холдинг подал в суд жалобу на необоснованное определение

ПАО «Софтлайн» обратилось в арбитражный суд с ходатайством об отмене обеспечительных мер, наложенных по делу компании «Интеграция» на счета более 20 физических и юридических лиц, в том числе шести юрлиц, входящих в группу. Об этом сообщила пресс-служба.

Компания настаивает на полной проверке обстоятельств дела и отмене определения в максимально короткий срок.

Как пояснили в компании, обеспечительные меры были приняты судом в рамках дела о банкротстве другого предприятия, которое не имеет отношения к группе и являлось несколько лет назад ее клиентом.

В компании подчеркивают, что не являются контролирующим лицом должника и не участвовали в его хозяйственной деятельности. Также группа считает, что определение о блокировке счетов было вынесено без назначения судебного заседания и без уведомления сторон, а оценка обоснованности требований с участием сторон не производилась.

В компании назвали наложенные меры необоснованными и сообщили, что уже обжалуют их в установленном порядке.

Также отмечается, что блокировка носит временный характер и не сказывается на бизнесе группы: размер ее активов более чем в 100 раз превышает объем обеспечительных мер, а уровень финансовой устойчивости и ликвидности позволяет покрыть все требования в отношении затронутых предприятий группы.