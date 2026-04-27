Психолог объяснила, почему россияне верят в теории заговора

Психолог Береза: интерес к теориям заговора возникает из-за тревожности
Люди интересуются теориями заговора и верят в них из-за психологических особенностей и внутренней тревожности. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии Евгения Береза.

По словам эксперта, в условиях неопределенности и быстро меняющегося мира люди начинают испытывать потребность в контроле над происходящим и в понятной картине обстановки вокруг. Теории заговора могут дать простое объяснение сложной реальности, а также придать ощущение уверенности и иллюзию контроля. В итоге человек подсознательно заменяет хаотичную реальность на более простую модель, в которой есть схема.

Психолог объяснила, что такой подход помогает удовлетворить базовые потребности, такие как стремление к определенности, ощущение безопасности и чувство собственной значимости. При этом даже тревожные объяснения человеку воспринять легче, чем полную неопределенность.

Специалист также отметила, что к вере в теории заговора склонны люди с повышенной тревожностью, а также с недоверием к институтам и когнитивным искажениям.

«Более продуктивная стратегия — это сохранять с ними контакт, не обесценивать, задавать мягко какие-то уточняющие вопросы для стимуляции самостоятельного размышления в другом направлении», — добавила она.

По словам психолога, давление со стороны и попытки опровергнуть такую приводят к усилению защитной реакции. При этом в большинстве случаев интерес к теориям заговора не представляет опасности, но в крайних формах он может вызывать сильную тревожность, искажать восприятие реальности и приводит к изоляции.

