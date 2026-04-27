Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

На «Госуслугах» можно будет жаловаться на просьбу отключить VPN

Кнопка жалобы на просьбу выключить VPN появится на «Госуслугах» в скором времени
KateV28/Shutterstock/FOTODOM

На портале «Госуслуги» появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на всплывающую просьбу отключить VPN на устройстве. Об этом в канале в мессенджере Max сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Как рассказали в ведомстве, возможность пожаловаться будет добавлена «в ближайшее время». При этом в заявлении отмечается, что иногда окно с просьбой выключить VPN появляется, даже если подобный сервис не используется.

В министерстве предупредили, что в настоящее время «большинство» российских платформ ограничивают доступ для пользователей, применяющих VPN. На предупреждения об установленном VPN-соединении, даже если оно отсутствует, можно жаловаться в службы поддержки сервисов.

По данным пресс-службы, ограничения для пользователей VPN вводятся ради того, чтобы обезопасить предоставляемую ими информацию на тех или иных платформах. В Минцифры считают, что VPN не способны обеспечить защиту личных данных людей и нередко используются мошенниками для перехвата важных сведений и трафика.

23 апреля глава ассоциации «Отечественный Софт» Наталья Касперская заявила, что ограничения VPN в РФ могут негативно повлиять на развитие ИТ-отрасли в стране. Все из-за того, что большинство программных продуктов создаются с использованием зарубежных библиотек с открытым исходным кодом.

Ранее в Роскомнадзоре прояснили судьбу корпоративных VPN.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!