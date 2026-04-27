На «Госуслугах» можно будет жаловаться на просьбу отключить VPN

Кнопка жалобы на просьбу выключить VPN появится на «Госуслугах» в скором времени

На портале «Госуслуги» появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на всплывающую просьбу отключить VPN на устройстве. Об этом в канале в мессенджере Max сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Как рассказали в ведомстве, возможность пожаловаться будет добавлена «в ближайшее время». При этом в заявлении отмечается, что иногда окно с просьбой выключить VPN появляется, даже если подобный сервис не используется.

В министерстве предупредили, что в настоящее время «большинство» российских платформ ограничивают доступ для пользователей, применяющих VPN. На предупреждения об установленном VPN-соединении, даже если оно отсутствует, можно жаловаться в службы поддержки сервисов.

По данным пресс-службы, ограничения для пользователей VPN вводятся ради того, чтобы обезопасить предоставляемую ими информацию на тех или иных платформах. В Минцифры считают, что VPN не способны обеспечить защиту личных данных людей и нередко используются мошенниками для перехвата важных сведений и трафика.

23 апреля глава ассоциации «Отечественный Софт» Наталья Касперская заявила, что ограничения VPN в РФ могут негативно повлиять на развитие ИТ-отрасли в стране. Все из-за того, что большинство программных продуктов создаются с использованием зарубежных библиотек с открытым исходным кодом.

Ранее в Роскомнадзоре прояснили судьбу корпоративных VPN.