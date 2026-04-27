«Мелодия БРИКС» помогла развеять мифы о России

Международный проект «Мелодия БРИКС» показал, что культура не знает границ и помогает развеивать мифы о России. Об этом заявила заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина по итогам гала-концерта, который завершил российский этап проекта.

Cообщается, что мероприятие объединило исполнителей на традиционных музыкальных инструментах из России, Бразилии, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Египта, Ирана и Индонезии.

Главным событием вечера стало совместное выступление всех участников с Ульяновским государственным оркестром русских народных инструментов под управлением Артема Белова. Его сценарий строился на идее постепенного объединения разрозненных национальных тембров в единую партитуру.

Пролог «Культурное достояние России» открыл вечер выступлением Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов. Затем последовал блок «Год народов России», посвященный многообразию музыкальных традиций внутри страны.

Международные блоки были построены как самостоятельные сценические модули для стран-участниц. Каждое выступление предваряла видеопрезентация, в которой участники рассказывали об истории своего инструмента, его культурном контексте и символическом значении.

«Такой подход позволил сохранить аутентичность каждого звука. На сцене единовременно было задействовано 60 различных традиционных инструментов — от широко известных до тех, что существуют в единичных экземплярах», — отметила автор и руководитель проекта Наталья Аксенова.

В конце вечера участники совместно исполнили специально написанную для фестиваля авторскую композицию «Мелодия БРИКС».

Отмечается, что «Мелодия БРИКС» — первый международный проект, в рамках которого создан совместный музыкальный альбом исполнителей на традиционных инструментах стран БРИКС. Творческая лаборатория и запись 12 треков прошли в Ульяновске.

Московский этап проекта стартовал 24 апреля в Национальном центре «Россия» в рамках делового форума «Страны БРИКС: традиции и межкультурный диалог». В нем приняли участие свыше 1 тыс. представителей органов государственной власти, дипломатического корпуса, ректоров консерваторий, глав креативных индустрий и молодежных организаций.