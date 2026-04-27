Две девочки оказались в западне на острове из-за подъема воды в Красноярском крае

КГКУ «СПАСАТЕЛЬ»

В Красноярском крае две 12-летние девочки из-за подъема воды оказались в западне на острове. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

Инцидент произошел 26 апреля в поселке Шушенское на острове посреди реки Шушь. Девочки находились на клочке суши, когда из-за резкого подъема уровня воды их отрезало от большой земли. Очевидцы заметили попавших в беду школьниц и немедленно набрали экстренные службы.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб увидели, что вода продолжает стремительно прибывать. Специалисты оперативно переправили детей на берег. После спасения с несовершеннолетними провели разъяснительную беседу.

Ранее в Чувашии спасли детей, застрявших по пояс в грязи.

 
