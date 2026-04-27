Врач оценил эффективность диеты Криштиану Роналду

Диета футболиста Криштиану Роналду, которая предусматривает отказ от сахара, молока и мучного в пользу овощей, рыбы и мясного филе, является хорошим решением. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

По его словам, такая легкая модификация элиминационной репродукционной диеты исключает продукты, содержащие глютен, молочную продукцию, а также ту, где есть омега 6, то есть кукурузное, подсолнечное, рапсовое масла и другие. Эксперт пояснил, что они могут вызывать в организме воспалительные процессы и спровоцировать задержку жидкости и набор веса.

Диетолог добавил, что определенные продукты исключаются на несколько месяцев.

«Затем раз в месяц добавляется одна группа и ведется наблюдение, как реагирует организм, какое состояние здоровья, что с весом происходит и так далее. Если никаких изменений нет, можно эти продукты вернуть обратно, если идет негативная симптоматика, то, соответственно, нужно эти продукты убирать пожизненно», — добавил Поляков.

25 апреля Джорджо Бароне, бывший повар Криштиану Роналду, заявил, что взрослые люди не должны пить молоко. Он подчеркнул, что люди — единственные животные, которые пьют молоко других животных.

