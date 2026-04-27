«Приближается к 150 млрд»: рынок услуг сиделок в России достиг колоссальных объемов

В России наблюдается стабильный спрос на услуги сиделок. При этом даже при консервативной оценке и неполной загрузке специалистов совокупный оборот сегмента может составлять не менее 80–120 млрд рублей в год, а с учетом круглосуточного ухода — приближаться к 150 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании аутсорсинговой компании Mega-Personal и фонда «Память поколений», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным фонда, в 2025 году было обработано 544 заявки на уход за подопечными на общую сумму 75,9 млн рублей. Помощь получили 163 ветерана. Средняя стоимость трех месяцев ухода составляет 466 тыс. рублей, или 155 тыс. рублей в месяц. Представитель фонда отмечает, что в большинстве регионов найти сиделку возможно даже в небольших населенных пунктах. Подбор специалиста, как правило, не занимает критически много времени.

По оценкам кадровых сервисов и агрегаторов вакансий, в России одновременно публикуется от 20 до 40 тыс. объявлений о поиске сиделок. Однако этот показатель отражает лишь текущий срез спроса. Рынок отличается высокой текучестью: вакансии закрываются и открываются заново в течение нескольких недель, а значительная часть найма проходит вне публичных площадок — через рекомендации и прямые договоренности. С учетом этого реальное число занятых в сфере ухода может исчисляться сотнями тысяч человек, указывают аналитики.

Директор по персоналу Mega-Personal Анна Конева подчеркивает, что ключевая проблема — не в количестве людей, а в их квалификации. «Дефицита сиделок как такового нет. Дефицит — в профессионалах. Найти человека, который просто будет находиться рядом, можно быстро. Найти специалиста, который умеет работать с лежачими пациентами, деменцией, медицинскими процедурами — это уже совсем другая задача», — говорит она.

Основной костяк — женщины 45–65 лет. Среди них выделяются две группы: старшая, часто из «серебряного возраста», и более востребованная категория 40–55 лет — бывшие медсестры или женщины с опытом ухода, которые сознательно перешли в частный сектор. «Именно эта категория сегодня формирует верхний сегмент по качеству и по стоимости услуг», — уточняет Конева.

Структура оплаты также стала более дифференцированной. Базовые услуги присутствия и минимального ухода стоят около 300–400 рублей в час. Более квалифицированный уход — от 500 до 700 рублей. Специалисты с медицинским опытом, работающие с тяжелыми пациентами, получают от 800 рублей в час и выше, часто по долгосрочным контрактам. «Реклама услуги с минимальными ставками сильно искажает ожидания. За низкую цену невозможно получить квалифицированную помощь», — отмечает эксперт.

При этом рынок остается «кандидатским»: хорошие специалисты находят работу за считаные дни, тогда как семьи могут искать подходящего человека неделями. Особенно остро ощущается нехватка сиделок для круглосуточного проживания и ухода за тяжелыми пациентами.

Меняется и мотивация самих работников. По словам эксперта, рынок все меньше связан с идеей «призвания». «Это тяжелый физический труд и взрослые деньги. Чем быстрее семья это понимает, тем быстрее находит адекватного специалиста», — подчеркивает Анна Конева. Большинство успешных сиделок сегодня — прагматичные профессионалы, которые четко разделяют работу и эмоции и за счет этого дольше остаются в профессии.

Российский рынок сиделок сформировался как крупный и устойчивый сегмент социальной экономики с оборотом в десятки миллиардов рублей. При внешней доступности услуг его ключевым ограничением остается качество кадров — фактор, который напрямую влияет и на стоимость, и на продолжительность работы специалистов, и на удовлетворенность семей.

