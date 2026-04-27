Каждый пятый россиянин готов лечь под нож хирурга, чтобы похудеть

Мужчины не довольны собственным телом гораздо чаще, чем женщины (62% против 38%). При этом общий показатель указывает на то, что для большинства их тело не кажется привлекательным — так ответили 53% из них. Наиболее часто этот комплекс встречается у представителей молодого поколения –– зумеров (65%) и миллениалов (57%).

Это показало исследование Grow Food, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На вопрос, что именно в своей внешности не готовы принять россияне, большинство указали лишний вес (58%). Еще 42% хотели бы изменить черты лица. Но до действий, которые помогут улучшить внешний вид, добираются преимущественно зумеры (46%) и миллениалы (39%). Среди представителей поколения Х (26%) меняют себя в основном женщины (71%), в то время как мужчины принимают свою внешность такой, какая она есть. Именно они — наименее закомплексованная группа россиян.

Причинами для изменения внешности россияне чаще называют социальные факторы, нежели здоровье. Больше половины (59%) хотят привлекательное и накачанное тело, 48% стремятся с помощью фигуры привлечь к себе больше внимания окружающих, еще 35% –– видят в этом средство защиты от осуждения. Только четверть из них волнует вопрос здоровья. Чаще всего россиян за недостатки булят в семье (56%) и на работе (31%). Еще 13% признались, что внешние несовершенства мешают найти работу мечты.

Опрос также показал, от чего россиянам пришлось отказаться из-за полноты. Среди самых популярных привычек, которые остались в прошлом, оказались интимная связь (52%), плавание в море или бассейнах (44%), покупка новых вещей (38%), поиск новых отношений и дейтинг (34%), а также ведение соцсетей (19%).

Таким образом, авторы исследования предполагают, что комплексы из-за внешности формируются обществом, трендами и соцсетями. Россиян в меньшей степени волнует крепкое здоровье, когда речь заходит о решении проблем, связанных с лишним весом.

В борьбе с килограммами большинство придерживаются классических инструментов. Почти половина (46%) правильно питается и считает калории, 41% –– занимается в зале, 27% –– налаживает режим дня. Еще каждый пятый рассматривает пластическую операцию, а 14% –– уколы Оземпика и его аналогов. Голодание применяют лишь 11% опрошенных.

Также удалось узнать, сколько россияне готовы тратить на улучшение своего тела в течение года. Большинство (44%) рассматривают лимит от 100 000 до 500 000 рублей, 28% –– не более 100 000 рублей. Каждый пятый (21%) готов потратить на лучшую версию себя от полумиллиона до миллиона рублей в месяц. Только 7% готовы тратить миллион и больше на тело мечты.

Ранее россиянам назвали идеальный рацион на 1500 ккал, который не заставит голодать.

 
Туапсе утопает в мазуте, россиянам не дают кредиты, а в школах хотят отменить «домашку»: главное за 26 апреля
