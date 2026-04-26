Неизвестный открыл огонь по людям в метро Харькова

Неизвестный стрелял по людям из травматического оружия в метро в Харькове

Неизвестный мужчина стрелял по людям из травматического оружия в метро в Харькове. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.

«В метро Харькова мужчина открыл огонь по людям», — говорится в публикации.

19 апреля двое мужчин устроили стрельбу посреди улицы в Чернигове. Они стреляли в детей посреди улицы.

До этого в Киеве вэсэушник открыл огонь по прохожим Затем он ворвался в супермаркет «Велмарт», находящийся у метро «Демеевская», и взял в заложники посетителей. Спецназ оцепил здание магазина и приступил к штурму. Стрелявшего ликвидировали.

В результате ЧП пострадали 15 человек, шесть человек спасти не удалось. Выяснилось, что стрелявший ранее служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ), получал военную пенсию. Накануне стрельбы его насильно мобилизовали и он сбежал из воинской части.

Ранее появилось видео, как двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве.