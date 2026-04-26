Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» пописали меморандум об объединении

Партии «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» объединились 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба объединенной партии, сохранившей название «Зеленые».

Меморандум на объединительном съезде поддержали 150 делегатов от обеих партий. В ближайшее время начнется процесс интеграции: руководители региональных отделений и актив «Зеленой альтернативы» официально войдут в состав партии «Зеленые».

Исполнительный секретарь Федерального совета партии «Зеленые» Константин Атаян призвал развивать региональные отделения и привлекать кандидатов из общественных экологических организаций.

«Зеленое движение в России накопило колоссальный опыт в самых разных областях – и в охране и восстановлении природных территорий, и в зоозащите, и в сфере раздельного сбора и переработки отходов. Этот опыт и знания можно и нужно применять для системных изменений в законодательстве, уже в качестве «зеленых» депутатов как регионального, так и в федерального уровня», — заявил он.

Руслан Хвостов, ранее возглавлявший «Зеленую альтернативу», подчеркнул единство подходов.

«Мы объединяемся не ради формальности, а ради людей, ради их права на чистую, безопасную и достойную жизнь. Зеленая партия должна быть одна и сейчас, объединяясь, мы становимся сильнее», — сказал он.

В 2025 году «Зеленая альтернатива» утратила парламентскую льготу — право выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей. Теперь члены и эксперты от «Зеленой альтернативы» смогут выдвигаться на выборах в федеральный парламент за счет вхождения в партию «Зеленые».

«Объединение зеленых партий – это мощный старт нашей федеральной избирательной кампании, это наше заявление – «зеленых» много, мы активные, профессиональные и готовы выводить экологическую повестку на качественно новый уровень. Больше никакой конкуренции – только общая работа на благо избирателя», — заявила сопредседатель «Зеленых» Александра Кудзагова.

Отмечается, что объединение поддержали лидеры экологических партий СНГ. Председатель партии «Зеленых» Кыргызстана Эркин Булекбаев выразил уверенность в политическом будущем объединенной партии. Успехов пожелала и председатель комиссии по экологии Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.