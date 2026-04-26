Большой круг Окружного казачьего общества Хабаровского края прошел в Хабаровске

Виталий Кузнецов отметил внимание Путина к развитию казачества в России
Всероссийское Казачье Общество

Большой круг Окружного казачьего общества Хабаровского края Уссурийского казачьего войска прошел в Хабаровске 25 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

Отмечается, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин направил участникам видеоприветствие.

«Хабаровский край – это Дальневосточный форпост России. Здесь, на берегах Амура, казачье братство веками служило и служит Отечеству. Именно казаки – первые русские люди, которые пришли на берег Амура и до сих пор остаются надежной опорой государства, хранителями порядка, защитниками земли русской. Многие из вас и ваших товарищей по Уссурийскому войсковому казачьему обществу с первых дней служат Отечеству с оружием в руках в зоне СВО, проявляя мужество, стойкость и настоящую казачью доблесть», — сказал он.

Кроме того, к казакам обратился атаман ВсКО Виталий Кузнецов. По его словам, президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание развитию казачества в стране. Он напомнил, что он недавно утвердил символику ВсКО — герб, знамя и флаг.

«Сегодня пишется современная история российского казачества. Ее мы пишем. И каким почерком мы ее напишем — будут судить наши дети и внуки. Мы всегда гордились героическим прошлым наших дедов и прадедов, и мы должны сделать так, чтобы нашим подвигом также гордились наши правнуки. Пришло время нам выполнить те задачи, которые нам доверило государство в это историческое время», — подчеркнул Кузнецов.

Также участников благословил и совершил молебен руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством иеромонах Дионисий.

В своем докладе врио атамана Окружного казачьего общества Хабаровского края Максим Алексеев отметил, что более 200 из свыше 600 казаков общества приняли участие в СВО.

На мероприятии отметили, что продолжается работа по включению казаков в мобилизационный резерв, ведется подготовка на полигонах, организована регулярная доставка гумпомощи, а также усиливается работа с казачьей молодежью.

Кроме того, участники круга единогласно выдвинули Евгения Процевского на должность атамана Уссурийского войска. Круг принял решение о внесении изменений в устав и включении двух организаций: ГКО Николо-Александровская и станица Пермская. Состоялось награждение отличившихся казаков.

 
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
