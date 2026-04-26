В Северной Ирландии у отделения полиции взорвали автомобиль

В Северной Ирландии вечером 25 апреля возле полицейского участка произошел взрыв автомобиля, начиненного взрывчаткой. Об этом сообщила Полицейская служба Северной Ирландии.

По данным ведомства, после 22:50 в районе Твинбрук на западе Белфаста угнали автомобиль курьера службы доставки. Затем в багажник машины поместили взрывное устройство, изготовленное из газового баллона. После этого машину доставили к зданию полиции. Впоследствии бомба сработала, из-за чего автомобиль загорелся.

Сотрудники полиции эвакуировали жителей близлежащих домов. В результате происшествия никто не пострадал. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о покушении, расследованием занимается подразделение по борьбе с терроризмом. Мотивы произошедшего не уточняются. При этом подобные атаки в регионе связывались с деятельностью республиканских сепаратистов.

Подобный инцидент случился в марте в графстве Арма. Тогда неизвестные заставили курьера доставить бомбу к полицейскому участку. После этого в районе провели масштабную операцию, в ходе которой было эвакуировано около 100 домов.

Северная Ирландия остается частью Великобритании с 1921 года, когда остров Ирландия был разделен. С тех пор в регионе происходило противостояние между юнионистами, выступающими за сохранение союза с Лондоном, и республиканцами, добивающимися независимости и объединения с Ирландией.

В 1970–1980-е годы группировки, включая «Ирландскую республиканскую армию», а также ее ответвления — «Подлинную ИРА» и «Временную ИРА», совершили множество терактов на территории Соединенного Королевства. Активность таких организаций снизилась после подписания в 1998 году Белфастского соглашения.

