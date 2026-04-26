Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Российских болельщиков ограничили в проносе на стадионы ряда привычных атрибутов

Болельщиков обязали согласовывать пронос на стадионы плакаты, дудки и самокаты
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Российским болельщикам запретили проносить на официальные спортивные мероприятия средства поддержки, содержащие надписи или изображения, не соответствующие традиционным ценностям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Теперь на предметах, которые болельщики берут с собой на стадионы, не должно быть надписей и изображений, не соответствующих традиционным ценностям.

Также в местах проведения официальных спортивных соревнований запрещается проносить средства индивидуальной мобильности (СИМ) и беспилотников, за исключением тех, что согласованы с организаторами.

Горны, дудки и вувузелы также допускаются к проносу на стадионы только при условии согласования с организатором соревнований или уполномоченным им лицом. При этом приспособления должны размещаться так, чтобы не мешать другим зрителям.

В России начали действовать обновленные правила поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях, в частности перечень предметов, запрещенных к проносу на стадионы. Основные ограничения сохранили, например запрет на пронос алкоголя на спортивные объекты, но в то же время ограничили суммарный объем пластиковой тары для напитков на одного человека.

Ранее источник сообщил, что ФИФА удерживает часть билетов на матчи чемпионата мира 2026 года для создания впечатления острого дефицита.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!