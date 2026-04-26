Российских болельщиков ограничили в проносе на стадионы ряда привычных атрибутов

Российским болельщикам запретили проносить на официальные спортивные мероприятия средства поддержки, содержащие надписи или изображения, не соответствующие традиционным ценностям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Также в местах проведения официальных спортивных соревнований запрещается проносить средства индивидуальной мобильности (СИМ) и беспилотников, за исключением тех, что согласованы с организаторами.

Горны, дудки и вувузелы также допускаются к проносу на стадионы только при условии согласования с организатором соревнований или уполномоченным им лицом. При этом приспособления должны размещаться так, чтобы не мешать другим зрителям.

В России начали действовать обновленные правила поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях, в частности перечень предметов, запрещенных к проносу на стадионы. Основные ограничения сохранили, например запрет на пронос алкоголя на спортивные объекты, но в то же время ограничили суммарный объем пластиковой тары для напитков на одного человека.

