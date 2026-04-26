На юге Украины после взрывов зафиксировали повреждение портовой инфраструктуры

Объекты портовой инфраструктуры в Одесской области Украины получили повреждения в результате взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в регионе также выявили повреждение складских помещений и логистической инфраструктуры. То же касается ряда административных зданий, грузового транспорта, технического оборудования и резервуаров.

«На месте работают пожарные подразделения и все ответственные службы», — утверждается в заявлении.

25 апреля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны в ответ на атаки Украины на российскую гражданскую инфраструктуру нанесли массированный удар по ее объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Кроме того, целью стала портовая инфраструктура, используемая в интересах украинских войск. Как уточнили в ведомстве, удары наносились с помощью дронов и высокоточного оружия большой дальности как наземного, так и морского и воздушного базирования. Все цели были поражены.

Ранее в Чернигове после взрыва приостановили работу теплоэлектроцентрали.