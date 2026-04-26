В МВД рассказали, как не потерять деньги и личные данные в смс-бомбинге

В МВД посоветовали не паниковать при смс-атаке и следовать алгоритму

При смс-атаке важно сохранять спокойствие и следовать определенным действиям. Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России.

«Спокойствие и рассудительность — лучшая защита», — подчеркнули в МВД.

В первую очередь при поступлении большого количества смс-сообщений или звонков — так называемом смс-бомбинге — необходимо сохранять спокойствие и помнить, что прежде всего на абонента совершается психологическая атака. В МВД обратили внимание, что нельзя переходить по ссылкам, нажимать на подозрительные кнопки и просить мошенников прекратить смс-атаку.

В ведомстве порекомендовали активировать на телефоне режим «Не беспокоить», затем обратиться к оператору мобильной связи с просьбой ограничить входящие с коротких номеров, приостановить прием сообщений/звонков и заблокировать спам-рассылки.

Кроме того, стоит позвонить в банк и узнать о возможном совершении операций от имени клиента, например переводов по СБП. Банк проведет проверку и снимет блокировку после подтверждения непричастности клиента. Также, указали в МВД, в мобильном приложении банка можно ограничить переводы от незнакомых людей и установить лимиты на прием денежных средств.

