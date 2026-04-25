Владимир Путин подписал инициированные «Единой Россией» законы

Путин подписал инициированные «Единой Россией» законы о защите бизнеса и граждан

Президент России Владимир Путин подписал инициированные «Единой Россией» закон, освобождающий от НДС организации общепита на УСН и патенте, сообщает пресс-служба партии.

Также президент подписал закон о защите от сокращения работников, вернувшихся со службы. Этот закон также был инициирован «Единой Россией».

Кроме того, Путин подписал еще один закон, который освобождает от НДС услуги по бесплатной догазификации.

Еще один закон, подписанный президентом, расширяет перечень доходов инвалидов и ветеранов. На них нельзя обращать взыскание по исполнительным документам.