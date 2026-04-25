Россияне тратили в среднем около 600 рублей в кафе и ресторанах в первом квартале 2026 года

Сбер: средний чек россиян в кафе и ресторанах увеличился на 9,1%
По итогам первого квартала 2026 года средний чек россиян в кафе, ресторанах и барах увеличился на 9,1% и достиг 598 рублей, следует из результатов исследования «Сбер2В аналитики».

Самым дорогим стал чек в московском баре на сумму 3,3 млн рублей, а вторым стал ужин за 2,4 млн рублей.

Как отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбера Сергей Меламед, за январь–март 2026 года россияне потратили в кафе, ресторанах и барах на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Сбер предлагает комплексные отраслевые решения для общепита: от эквайринга с программой компенсации 50% НДС для компаний малого бизнеса, до аналитической платформы для прогнозирования спроса, цифрового меню и программ лояльности», — сказал он.

Больше всего транзакций было совершено в сфере фастфуда – 79,2%, в кафе и ресторанах – 17,1%, а на бары пришлось 3,7% транзакций.

По данным исследования, чаще всего заведения общепита посещают люди в возрасте от 35 до 44 лет (33% посетителей). Вторыми стали люди 45-54 лет (23,3%), а третьими – 25-34 лет (16,7%).

Лидером по тратам на общественное питание стала Москва (19,5%), второй стала Московская область (8,4%), а третьим – Санкт-Петербург (7,1%).

Исследование показало, что в выходные дни средний чек в общепите выше на 34,9%, чем в будни.

Исследование «Сбер2В аналитики» было подготовлено с помощью аналитической панели «Мониторинг экономики регионов» и основано на обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц.

 
