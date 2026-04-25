Юрист рассказал о наказании за камеры в съемных квартирах

Юрист Курбаков: за камеры в квартире без согласия жильцов грозит до 5 лет тюрьмы
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Арендодателю, установившему камеры в сдаваемой квартире без согласия жильцов, может грозить штраф до 200 тыс. рублей или полноценное лишение свободы. Об этом РИА Новости рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Он пояснил, что такие действия нарушают конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни. По его словам, установка камер без согласия квартиросъемщиков подпадает под статью 137 УК РФ и может повлечь штраф до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. При этом, как уточнил юрист, если съемка ведется в спальне или ванной, а также если записи распространяются без согласия, наказание может достигать пяти лет лишения свободы.

Кроме того, Курбаков сообщил, что по статье 13.11 КоАП РФ за нарушение законодательства о персональных данных арендодатель может быть оштрафован на 15 тыс. рублей как физическое лицо или на 50 тыс. рублей как юридическое. В случае утечки персональных данных, по его словам, с владельца жилья могут взыскать компенсацию морального вреда или убытки.

Юрист также отметил, что установка камер в сдаваемых квартирах допустима только при наличии письменного согласия арендатора. При этом устройства не должны быть направлены на частные зоны, а информация о видеонаблюдении должна размещаться на видном месте. Он добавил, что видеозаписи нельзя передавать третьим лицам без согласия жильца.

По словам Курбакова, установка камер без согласия может рассматриваться как нарушение договора аренды, что дает арендатору право расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

Ранее россиян предупредили о стотысячных штрафах за недопуск газовщиков в квартиру.

 
Теперь вы знаете
Как вернуть концентрацию внимания, если нужно работать? 4 рекомендации
