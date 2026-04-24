Уборщик изнасиловал дочь экс-работодателя и расправился с ней из-за увольнения

В Индии уволенный уборщик изнасиловал дочь экс-начальника и расправился с ней

Недовольный увольнением житель Индии жестоко расправился с дочерью бывшего начальника. Об этом сообщает NDTV.

Мужчину приняли на работу в дом пострадавшей, там он работал уборщиком. Спустя какое-то время семья узнала, что молодой человек зависим от онлайн-игр и занимал деньги у персонала нескольких соседей, но никогда не отдавал долги. Это послужило причиной увольнения.

Спустя месяц мужчина, предположительно, воспользовавшись запасным ключом, проник в дом и изнасиловал 22-летнюю дочь хозяина. После этого он накинул провод для зарядки телефона ей на шею и держал, пока она не перестала дышать.

Он скрылся, а позже девушку обнаружили родственники и обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в отеле, его задержали. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за надругательство.

Пострадавшая является дочерью сотрудника налоговой службы. Ее брат занимает руководящую должность в транснациональной компании.

Ранее на Кубани юноша надругался на 14-летней школьницей и получил срок.