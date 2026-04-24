В Госдуме разъяснили, как получить субсидию на газификацию дома в 2026 году

Многодетные семьи, граждане с невысокими доходами, инвалиды, ветераны боевых действий и участники спецоперации имеют право на субсидию для газификации дома, которую можно получить, оформив заявку на «Госуслугах», в МФЦ или в газораспределительной компании. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам (фракция ЛДПР) Каплан Панеш. Он уточнил, что минимальный размер выплаты составляет 100 тысяч рублей.

«Первым шагом необходимо подать заявку на подключение к газораспределительным сетям. Это можно сделать через портал «Госуслуги», в МФЦ или непосредственно в газораспределительной организации. К заявке прилагаются паспорт, правоустанавливающие документы на земельный участок и домовладение, а также план участка с указанием его границ и расположения дома. Второй шаг — заключение договора о подключении с газораспределительной организацией, там фиксируется перечень работ и их стоимость. Третьим шагом нужно обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. После заключения договора необходимо подать заявление о предоставлении субсидии, приложив паспорт, документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение ветерана, справка об инвалидности, удостоверение многодетной семьи), договор о подключении к газораспределительным сетям, а также реквизиты счета газораспределительной организации или подрядчика. Для категорий граждан, где применяется критерий нуждаемости, могут потребоваться также документы, подтверждающие доходы семьи», — сказал он.

Панеш подчеркнул, что решение о предоставлении субсидии принимается в течение пяти-десяти рабочих дней, однако деньги перечисляются сразу на счет газораспределительной организации, чтобы избежать нецелевой траты средств.

«Субсидия — это адресная помощь. Деньги не выдаются на руки заявителю, а перечисляются напрямую на счет газораспределительной организации, подрядчика или продавца оборудования в счет оплаты по договору. Это исключает нецелевое использование средств. Денежные средства в размере не более 50% платы по договору перечисляются на счет газораспределительной организации авансом. Остаток перечисляется после выполнения работ и подписания акта о подключении», — добавил он.

По словам депутата, деньги могут пойти на приобретение газового оборудования, оплату проектных работ, проведение строительно-монтажных работ по прокладке газопровода внутри участка или подключение дома к газораспределительным сетям.

Ранее россиянам объяснили правила уплаты долгов за бывших владельцев в СНТ.