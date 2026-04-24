В Петербурге треснувший из-за незаконного ремонта старинный дом лишился лепнины

«Фонтанка»: с ожидающего капремонта доходного дома в Петербурге упала лепнина
Кадр из видео/Телеканал Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге с фасада доходного дома на Каменноостровском проспекте, 57 отвалилась лепнина. При падении никто не пострадал, но тротуар рядом огородили, сообщает «Фонтанка».

Здание 1910 года постройки изначально принадлежало купцу Иллариону Агафонову, затем перешло к князьям Оболенским-Нелединским-Мелецким. В 1930-х годах там жил физик Игорь Курчатов.

Летом 2017 года дом пострадал от частичного обрушения: по стенам пошли трещины, перекосились двери, с потолков посыпалась штукатурка. Эвакуировали более 30 жильцов, некоторые квартиры признали непригодными для проживания.

Причиной назвали самовольное разрушение несущих конструкций во время ремонта в двух квартирах — владелец, дизайнер Александр Свиридов, убрал часть межэтажных перекрытий, что привело к отклонению колонны и прогибу перекрытий.

В 2017 году суд признал его виновным по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». После обрушения провели комплексное восстановление несущих конструкций, и здание до сих пор эксплуатируется как жилое.

По данным Фонда капремонта Петербурга, проектная документация для капремонта дома разрабатывается за 2,8 млн рублей и должна быть готова в этом году. Сам ремонт запланирован на 2027 год, его предварительная стоимость — около 113 млн рублей.

Ранее в России предложили возродить доходные дома.

 
Снижение ключевой ставки, утечка нефти в Черное море и отпуск по болезни близких. Главное за 24 апреля
