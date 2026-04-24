Осужден москвич, воровавший конструкторы Lego по всей стране

В Саратовской области осудили 37-летнего мужчину из Москвы, который воровал конструкторы Lego по всей стране и продавал в столице по заниженной цене. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, 10 октября 2025 года злоумышленник обокрал «Детский мир» в городе Балаково на сумму 85 тысяч рублей. После чего, в тот же день он украл конструкторы на 57 тысяч рублей из магазина на улице Трнавской.

В итоге мужчину поймали. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). За преступления в Балакове ему назначили 450 часов обязательных работ. Издание полагает, что в скором времени москвича будут судить за кражи в других городах.

