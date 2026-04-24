Участники программы «Время героев» присоединились к VIII Международному историческому «Диктанту Победы». Об этом сообщили организаторы акции.

Уточняется, что первыми диктант написали Герои России Валерий Енин, Денис Чернавин и Дмитрий Куценко, а также кавалер трех орденов Мужества Владимир Михайловский.

Герой России, депутат Государственного Совета Коми Станислав Кочев назвал участие в акции осознанным шагом навстречу истории России и данью уважения подвигу защитников страны.

«Масштаб акции говорит сам за себя: только в Коми — более 16 тысяч человек и 426 площадок. География беспрецедентна. История находится там, где живут и работают люди», — подчеркнул он.

Михайловский, в свою очередь, отметил значимость исторической памяти для сохранения единства народа. По его словам, «Диктант Победы» — это не просто масштабная инициатива, а сохранение памяти о великом подвиге поколения победителей и ответ на любые попытки исказить историю.

«Это не только наша история, это наш культурный код — та невидимая нить, которая связывает и делает нас единой семьей. Написать «Диктант Победы» — значит почувствовать эту живую связь и подтвердить свое единство со страной и народом», — считает он.

Енин написал диктант вместе со студентами Военной академии войск национальной гвардии РФ и рассказал им о важности акции для сохранения исторического и культурного наследия России.

Чернавин поблагодарил организаторов мероприятия и поддержал акцию, отметив ее как объединяющий праздник для всех жителей России.

«Количество стран, принимающих участие в акции, в очередной раз подчеркивает, что все планы коллективного Запада по изоляции России провалились. Потому что мы умеем любить, умеем дружить, у нас настоящие ценности, и мы умеем за это бороться», — поделился Чернавин.

Куценко обратился к студентам Севастопольского государственного университета, принимающим участие в Диктанте, и рассказал о своем опыте военной и гражданской службы, подчеркнув необходимость образовательного процесса для формирования правильных ориентиров у подрастающего поколения.