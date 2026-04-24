В России резко выросли цены на презервативы

Презервативы в российских аптеках подорожали в январе-марте из-за роста издержек, прибавив в цене в среднем 13,2%, до 477 рублей за пачку. Об этом сообщает сообщает «Коммерсантъ».

Если смотреть не только на аптеки, а по более широкому рынку, рост оказался еще заметнее. По информации сервиса «Продажи.рф», в первом квартале цены поднялись с 450 до 530 рублей.

Отмечается, что рост цен на презервативы существенно опережает общую инфляцию. На динамику, по словам участников рынка, сильнее всего влияет ситуация с поставками. В частности, компания Karex связывает удорожание с ростом логистических и производственных расходов из‑за перебоев в районе Ормузского пролива — по их оценкам, издержки могли вырасти до 30%.

«Ситуация, безусловно, очень нестабильная, цены остаются высокими… Нам не остается выбора, кроме как перенести расходы на клиентов», — ранее прокомментировал ситуацию директор Karex Го Миа Киат.

При этом представители российского рынка отмечают, что дефицит презервативов ему не грозит.

Ранее сообщалось, что презервативы Durex могут взлететь в цене.