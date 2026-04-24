Сотрудники «Роснефти» присоединились к исторической акции в честь победы в ВОВ

Более тысячи сотрудников дочерних предприятий «Роснефти» приняли участие в международной исторической акции «Диктант Победы», сообщает пресс-служба компании.

В «Роснефти» отметили, что, участвуя в акции, сотрудники отдают дань памяти дедам и прадедам, которые прошли Великую Отечественную войну и ковали победы в тылу.

В этом году сотрудники «РН-Черноземье» впервые приняли участие в акции. Они отвечали на вопросы «Диктанта Победы» в учебных классах на нефтебазах, офисах предприятия и автотранспортных цехах.

Сотрудники «Роспан Интернешнл» и ученики «Роснефть-класса» в Новом Уренгое написали диктант на базе Центральной городской библиотеки, а работники «Удмуртнефти», принимающие участие в диктанте второй год, написали его в здании Удмуртского государственного университета.

«Диктант Победы» провели и за полярным кругом. Сотрудники «Тюменнефтегаза» и «Сахалинморнефтегаз-Шельфа» написали диктант на Русском месторождении.

Также «Диктант Победы» написали и сотрудники других предприятий, среди которых «РН-Северо-Запад», Сызранский НПЗ, «Башнефть-Полюс», Рязанский НПК и другие.