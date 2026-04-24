В Минводах мужчина избил 71-летнюю соседку из-за замечания

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Ставрополье сосед избил пенсионерку в общежитии из-за замечания
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Минводах 63-летний мужчина напал на соседку по общежитию, недовольную его образом жизни. Об этом сообщает УМВД Ставропольского края.

С заявлением в полицию обратилась 73-летняя пенсионерка, женщина сообщила, что ее сосед угрожает ей расправой. В ходе разбирательства выяснилось, что в общежитии между соседями вспыхнул бытовой конфликт. Мужчина сначала несколько раз ударил пенсионерку ногами. Женщине удалось вырваться и спрятаться в своей комнате.

Злоумышленник выбил дверь и продолжил избивать ее, высказывая угрозы. Сотрудники полиции задержали дебошира и доставили его в отдел внутренних дел. На допросе мужчина пояснил, что причиной конфликта стали замечания пожилой соседки относительно его образа жизни и порядка в общежитии. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Калининграде мужчина избил соседа до разрыва селезенки. Двое мужчин поссорились на общей кухне, в ходе выяснения отношений 35-летний мужчина ударил 45-летнего оппонента в живот. Потерпевшего госпитализировали, у него диагностировали разрыв селезенки, орган пришлось удалить.

Ранее петербуржец избил женщину и волочил ее по двору ЖК.

 
Теперь вы знаете
Скоро коммуналка бешено подорожает — можно ли хоть как-то снизить платежи за ЖКУ законно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!