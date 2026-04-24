В Минводах мужчина избил 71-летнюю соседку из-за замечания

В Минводах 63-летний мужчина напал на соседку по общежитию, недовольную его образом жизни. Об этом сообщает УМВД Ставропольского края.

С заявлением в полицию обратилась 73-летняя пенсионерка, женщина сообщила, что ее сосед угрожает ей расправой. В ходе разбирательства выяснилось, что в общежитии между соседями вспыхнул бытовой конфликт. Мужчина сначала несколько раз ударил пенсионерку ногами. Женщине удалось вырваться и спрятаться в своей комнате.

Злоумышленник выбил дверь и продолжил избивать ее, высказывая угрозы. Сотрудники полиции задержали дебошира и доставили его в отдел внутренних дел. На допросе мужчина пояснил, что причиной конфликта стали замечания пожилой соседки относительно его образа жизни и порядка в общежитии. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Калининграде мужчина избил соседа до разрыва селезенки. Двое мужчин поссорились на общей кухне, в ходе выяснения отношений 35-летний мужчина ударил 45-летнего оппонента в живот. Потерпевшего госпитализировали, у него диагностировали разрыв селезенки, орган пришлось удалить.

