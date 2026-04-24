Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Единая Россия» предложила перенести срок возврата долгов по кредитам регионов

«Единая Россия»

Партия «Единая Россия» предложила президенту РФ Владимиру Путину реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Он отметил, что предложение о реструктуризации бюджетных кредитов регионов появилось в рамках работы над новой «Народной программой» партии.

«Защита региональных, местных бюджетов должна «красной линией» пройти через программу «Единой России», потому что без этого наши регионы, муниципалитеты развиваться просто не смогут», — сказал Якушев.

Также глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что ранее регионы получили возможность списания 2/3 бюджетных кредитов, если высвободившиеся средства направят на решение социальных вопросов.

«Это построенные и отремонтированные школы, детские сады, дороги, школьные автобусы», — сказал он.

Он добавил, что Владимир Путин хотел избежать ситуации, когда регионы будут вынуждены идти в коммерческие банки, чтобы вернуть средства в федеральный бюджет.

«Вопрос долговой нагрузки — один из основных вопросов, которые волнуют уже не руководителей, а простых людей. Потому что от этого зависит, смогут ли регионы выполнять обязательства перед ними», — сказал Макаров.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
