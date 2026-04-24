«Единая Россия» предложила перенести срок возврата долгов по кредитам регионов

Партия «Единая Россия» предложила президенту РФ Владимиру Путину реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Он отметил, что предложение о реструктуризации бюджетных кредитов регионов появилось в рамках работы над новой «Народной программой» партии.

«Защита региональных, местных бюджетов должна «красной линией» пройти через программу «Единой России», потому что без этого наши регионы, муниципалитеты развиваться просто не смогут», — сказал Якушев.

Также глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что ранее регионы получили возможность списания 2/3 бюджетных кредитов, если высвободившиеся средства направят на решение социальных вопросов.

«Это построенные и отремонтированные школы, детские сады, дороги, школьные автобусы», — сказал он.

Он добавил, что Владимир Путин хотел избежать ситуации, когда регионы будут вынуждены идти в коммерческие банки, чтобы вернуть средства в федеральный бюджет.

«Вопрос долговой нагрузки — один из основных вопросов, которые волнуют уже не руководителей, а простых людей. Потому что от этого зависит, смогут ли регионы выполнять обязательства перед ними», — сказал Макаров.