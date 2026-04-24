Эксперт объяснил резкий рост интереса россиян к компьютерным клубам

Сегодня россиянам выгоднее посещать компьютерные клубы, чем обустраивать игровые у себя дома – собрать свой ПК стоит минимум 200 тыс. рублей, а вечер в клубе с друзьями обойдется в 300-600 рублей. Именно с этим связан резкий рост спроса среди жителей на такие виды развлечений, рассказал НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.

Он подчеркнул, что в последнее время заметно выросли цены на комплектующие для ПК, на фоне чего их приобретение стало более невыгодным, чем регулярные походы в клубы в течение всего года.

«Во-вторых, это социальная история, потому что есть возможность играть с друзьями, проводить так свой досуг. Ну и в-третьих – это рост киберспортивной аудитории, — отметил Пименов. Если в крупных городах точек уже довольно много, то по регионам по-прежнему продолжается открытие. Там еще есть поле, куда можно зайти».

Сегодня, по его словам, разовый поход в компьютерный клуб на несколько часов стоит от 300 рублей, если это вип-бронь, то стоимость может вырасти до 600-1500 рублей. В год это будет порядка 54 тыс. рублей, что значительно дешевле, чем сбор своего игрового ПК со всеми комплектующими и самими играми. Среди тех, кто активнее всего ходит в компьютерные клубы, в основном наблюдается молодежь до 25 лет – студенты и школьники, заключил эксперт.

Напомним, еще в прошлом году отмечался резкий рост рынка компьютерных клубов в России – он достиг 26 млрд рублей, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты отмечают, что многие родители рассматривают киберклубы как доступный способ удовлетворить потребности своих детей в развлечениях. Отмечается также, что срок окупаемости инвестиционных вложений в киберклубы составляет в среднем 2–3 года, что обусловлено низким уровнем насыщенности рынка.

