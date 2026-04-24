Российские хакеры взломали украинскую базу госслужбы по ЧС

Российские хакеры из группировки PalachPro взломали систему управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) в Харьковской области и получили доступ к личным данным более 100 офицеров. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В распоряжение хакеров попали ФИО, номера телефонов и адреса электронной почты командного состава. В утекших списках значатся начальник главного управления Артем Астахов и его первый заместитель Сергей Чабаня. Судя по документам, из мирной спасательной службы местные руководители сделали военную структуру. Харьковские спасатели активно выезжают в прифронтовые зоны.

Кроме того, как утверждает SHOT, россияне получили доступ к полному перечню техники ДСНС. В нем числятся микроавтобусы Mercedes, грузовики Volvo и Scania, пожарные цистерны АЦ-40, АЦ-4 и другие машины. Однако сейчас спасатели используют лишь малую часть автопарка. Из 100 единиц техники большинство находится в «плачевном состоянии» и стоит на ремонте. Местные IT-специалисты, по данным SHOT, не могут выдворить хакеров из сети.

До этого украинская команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA сообщила о новой кибератаке. Злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение под видом обновления приложения BACHU для управления беспилотниками. По данным специалистов, зараженный файл распространялся через мессенджер Signal в виде архива с названием bachu.zip.

Ранее хакеры атаковали французское агентство ANTS, получив доступ к персональным данным миллионов пользователей.