Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Белгородской области дрон ударил по автомобилю

Гладков: в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль погибла женщина
РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по легковому автомобилю, в результате которого погибла женщина, ранение получил мужчина. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«От лица всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем ее родным и близким», — написал глава региона.

Он пояснил, что дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Гора-Подол Грайворонского округа, из-за чего машина загорелась. Спастись не удалось женщине. Водитель автомобиля получил тяжелые ранения. Медики диагностировали ему минно-разрывную травму, баротравму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча и предплечья.

До этого Гладков рассказал, что украинские военные 23 апреля нанесли удары по 11 населенным пунктам в шести муниципалитетах Белгородской области. Как уточнил глава региона, в Шебекинском округе под удар попали сразу четыре населенных пункта: Шебекино, Графовка, Масловая Пристань и Новая Таволжанка.

Ранее FPV-дрон ударил по дому в Белгородской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!