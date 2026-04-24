В Белгородской области дрон ударил по автомобилю

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по легковому автомобилю, в результате которого погибла женщина, ранение получил мужчина. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«От лица всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем ее родным и близким», — написал глава региона.

Он пояснил, что дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Гора-Подол Грайворонского округа, из-за чего машина загорелась. Спастись не удалось женщине. Водитель автомобиля получил тяжелые ранения. Медики диагностировали ему минно-разрывную травму, баротравму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки, плеча и предплечья.

До этого Гладков рассказал, что украинские военные 23 апреля нанесли удары по 11 населенным пунктам в шести муниципалитетах Белгородской области. Как уточнил глава региона, в Шебекинском округе под удар попали сразу четыре населенных пункта: Шебекино, Графовка, Масловая Пристань и Новая Таволжанка.

