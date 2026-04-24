Голикова сообщила об «омолаживании» одной болезни в России

Диабет на сегоднящний день диагностируется в России у лиц трудоспособного возраста, то есть заболевание «омолаживается». Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия», передает ТАСС.то

«Диабет регистрируется у трудоспособных лиц, а это означает только одно — заболевание «омолаживается», — отметила она.

По словам Голиковой, в целом у каждого 20-го взрослого жителя России есть сахарный диабет. При этом в девяти российских регионах (Ивановская, Кировская, Костромская, Курганская, Псковская, Сахалинская области, Коми, Карелия, Алтайский край) распространенность диабета наибольшая.

Всероссийская выездная конференция в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» 23-24 апреля проходит в Саранске. Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, культуры, здравоохранения, бизнеса и общественных организаций. Координатором нового регионального движения выступил аппарат правительства России, оператором движения определен Фонд Росконгресс.

Ранее в мире официально признали новый тип диабета.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!