Голикова сообщила об «омолаживании» одной болезни в России

Голикова: сахарный диабет стали выявлять у более молодого поколения в России

Диабет на сегоднящний день диагностируется в России у лиц трудоспособного возраста, то есть заболевание «омолаживается». Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия», передает ТАСС.

«Диабет регистрируется у трудоспособных лиц, а это означает только одно — заболевание «омолаживается», — отметила она.

По словам Голиковой, в целом у каждого 20-го взрослого жителя России есть сахарный диабет. При этом в девяти российских регионах (Ивановская, Кировская, Костромская, Курганская, Псковская, Сахалинская области, Коми, Карелия, Алтайский край) распространенность диабета наибольшая.

Всероссийская выездная конференция в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» 23-24 апреля проходит в Саранске. Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, культуры, здравоохранения, бизнеса и общественных организаций. Координатором нового регионального движения выступил аппарат правительства России, оператором движения определен Фонд Росконгресс.

