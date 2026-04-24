ИРИ подвел итоги отборочного этапа «Национальной премии интернет-контента»

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги отборочного этапа и назвал финалистов пятой «Национальной премии интернет-контента» для создателей социально значимых проектов.

В рамках ежегодного пресс-мероприятия были названы финалисты в 15 номинациях, среди которых «Игровой сериал до 30 минут», «Документальный проект», «Анимационный контент» и другие. Имена победителей станут известны на церемонии награждения 28 мая 2026 года.

Как отметил генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский, за 5 лет на премию было подано более 100 проектов.

«ИРИ учредил премию ради того, чтобы отмечать и поддерживать авторов, способных делать популярный, социально востребованный контент – со смыслом, но не в ущерб форме и формату», — сказал он.

Также на пресс-мероприятии стала известна главная тема церемонии награждения – «Поколение ИРИ».

«За пять лет существования премии ИРИ удалось сформировать сообщество ответственных авторов контента и осознанных зрителей. Это профессиональное объединение не имеет возрастных или социальных рамок, но держится на общих ценностях», — отметил председатель экспертного совета ИРИ, продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.

Кроме того, член совета при президенте Российской Федерации по культуре, член правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, генеральный директор холдинга «ON Медиа» Софья Митрофанова рассказала, что каждый проект на премии направлен на поиск ответов на важные вопросы.

«Буквально на наших глазах количество переходит в качество, формируя по-настоящему ответственное и современное медиапространство», — сказала она.

Информационными партнерами премии выступают Rambler&Co, «Лента.ру» и «Газета.Ru».