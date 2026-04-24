Россиянам рассказали, что на летний отдых в Сочи хватит отпускных бюджетника

Летом 2026 года в Сочи будут работать более 2 тысяч отелей, гостевых домов и санаториев. Стоимость отдыха в малых средствах размещения начинается от 3,8 тысяч рублей за ночь на двоих, а неделя — менее 30 тысяч рублей. При этом в отелях, которым присвоены от 3 до 5 звезд, готовят специальные предложения для семейного отдыха. Об этом kp.ru сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Глава города заявил, что Сочи начал активную подготовку к предстоящему летнему сезону.

«Усилия направлены на предоставление качественных и доступных услуг, высокого сервиса и уровня безопасности. Все участники отрасли гостеприимства готовят свои объекты к высокому туристическому сезону в рамках нашей концепции 2026 года «Выбирай Сочи»: занимаются реновацией номеров, обновлением медицинского оборудования, благоустройством территории, разрабатывают анимационную программу и специальные предложения для семейного отдыха с детьми для жителей всех регионов России», — рассказал он.

Прошунин призвал путешественников заранее бронировать жилье, чтобы сделать это по самой выгодной цене. Он подчеркнул, семьи из трех человек с любым достатком, в том числе и бюджетники, смогут позволить себе отдых в городе. При этом отпускных средств хватит и на развлечения, поскольку в Сочи есть десятки бесплатных экомаршрутов, современных общедоступных пляжей и локальных событийных мероприятий.

Мэр уточнил, что летом этого года откроют более 180 пляжей, 11 из них будут новые. Качество воды планируется проверять в период с мая по октябрь. Кроме того, все пляжи оснащены 2 тысячами камер видеонаблюдения. Также будут работать площадки для волейбола, йоги и гимнастики, а также корты для падел-тенниса на набережной «Маяк».

