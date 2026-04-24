В России запустили масштабный проект по обучению мультиагентными ИИ-системами

«СберУниверситет» и «Школа 21» запускают «ГигаАкадемию», в рамках которой руководители, студенты и преподаватели вузов смогут научиться создавать и управлять мультиагентными ИИ-системами, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов, генеративный ИИ кардинально трансформирует бизнес-процессы и образ жизни человека.

«Мы видим, как компании, интегрировавшие мультиагентные ИИ-системы, кратно увеличивают операционную эффективность и масштабируют проекты без пропорционального роста штата», — сказал он.

В «ГигаАкадемии» будет несколько направлений, среди которых флагманская программа «Человек, дополненный ИИ». Она ориентирована на руководителей, желающих использовать ИИ как полноценную рабочую систему для повышения эффективности. На очном интенсиве участники проектируют команды ИИ-агентов под свои задачи.

Практическая работа проходит на корпоративной платформе для создания и управления ИИ-агентами ГигаЧат Бизнес и с использованием open source решений с саморазвивающимися агентами. Также одна из программ в «ГигаАкадемии» связана с подготовкой системы образования к новой технологической реальности. Обучение будет проходить очно на базе «СберУниверситета» и в кампусах «Школы 21» по всей стране.

По словам директора «Школы 21» Рустама Айнетдинова, в «ГигаАкадемии» руководителей подготовят к миру, в котором люди и ИИ работают вместе.

«Современный лидер больше не управляет только людьми или только технологиями — он создает среду, где человеческое мышление и возможности ИИ дополняют друг друга», — сказал он.