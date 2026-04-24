Член СПЧ Ахмедова уверена, что жизни людей важнее доступа в интернет

Член СПЧ Ахмедова: сейчас в России практически нет мест, которые не задевает война
Мария Девахина/РИА Новости

Безопасность людей важнее доступа в интернет, заявила в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова.

Она отметила, что сейчас в России практически нет мест, которые не задевает война.

«Вы хотите с детьми убегать от БПЛА? Я понимаю, что часть нашего общества живет так, будто войны нет. Но она есть, и безопасность людей – важнее», — сказала она.

По словам Ахмедовой, в текущим условиях приходится чем-то жертвовать.

«Не надо питать иллюзий, что войну можно прекратить, если Россия захочет. А то Европа просто так свои военные производства разворачивает», — заявила она.

Также Ахмедова подчеркнула, что ограничения не должны касаться только тех, кого коснулась война.

«Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли - мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден», — заключила она.

 
