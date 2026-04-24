Мать, чей 11-месячный ребенок проглотил таблетку валерианы и умер, получит 11 млн рублей

Жительница Латвии получит компенсацию из-за ошибки врачей, которая привела к смерти ее ребенка. Об этом пишет Delfi.

Сначала женщина заподозрила, что ее 11-месячная дочь проглотила таблетки валерианы, и вызвала скорую. Ребенка доставили в Даугавпилсскую региональную больницу и поместили в реанимацию, где его состояние удалось стабилизировать, а затем решили перевести на пятый этаж. На время перевозки медики отключили монитор сердечной деятельности и дыхания, нарушив правила непрерывного контроля. Путь занял 20 минут под присмотром фельдшера и медсестры. Персонал думал, что малышка спит, но в детском отделении у нее констатировали отсутствие дыхания.

Позже выяснилось, что смерть пациентки наступила во время или перед транспортировкой. Инспекция здравоохранения отвергла вину врачей, предположив синдром внезапной детской смерти и отметив, что отравление валерианой не было настолько серьезным. Но мать ребенка не согласилась с таким заключением и подала в суд.

Административный районный суд Резекне назначил экспертизу, выявившую фальсификации в документах, кроме того, было установлено, что причиной смерти стали острая сердечная недостаточность и асистолия, и если бы ребенок оставался в отделении интенсивной терапии, его можно было бы спасти. В итоге суд признал отказы в компенсации незаконными, обязав выплатить матери €123 792 (10,9 млн рублей — прим. ред.) из Фонда медицинских рисков.

