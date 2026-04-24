Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мать, чей 11-месячный ребенок проглотил таблетку валерианы и умер, получит 11 млн рублей

В Латвии мать умершего ребенка получит €123 тыс. из-за фатальной ошибки врачей
Pixabay

Жительница Латвии получит компенсацию из-за ошибки врачей, которая привела к смерти ее ребенка. Об этом пишет Delfi.

Сначала женщина заподозрила, что ее 11-месячная дочь проглотила таблетки валерианы, и вызвала скорую. Ребенка доставили в Даугавпилсскую региональную больницу и поместили в реанимацию, где его состояние удалось стабилизировать, а затем решили перевести на пятый этаж. На время перевозки медики отключили монитор сердечной деятельности и дыхания, нарушив правила непрерывного контроля. Путь занял 20 минут под присмотром фельдшера и медсестры. Персонал думал, что малышка спит, но в детском отделении у нее констатировали отсутствие дыхания.

Позже выяснилось, что смерть пациентки наступила во время или перед транспортировкой. Инспекция здравоохранения отвергла вину врачей, предположив синдром внезапной детской смерти и отметив, что отравление валерианой не было настолько серьезным. Но мать ребенка не согласилась с таким заключением и подала в суд.

Административный районный суд Резекне назначил экспертизу, выявившую фальсификации в документах, кроме того, было установлено, что причиной смерти стали острая сердечная недостаточность и асистолия, и если бы ребенок оставался в отделении интенсивной терапии, его можно было бы спасти. В итоге суд признал отказы в компенсации незаконными, обязав выплатить матери €123 792 (10,9 млн рублей — прим. ред.) из Фонда медицинских рисков.

Ранее у младенца с пороком сердца развился сепсис в новосибирской больнице, его не спасли.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!