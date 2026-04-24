Проект «Газеты.Ru» об устойчивом развитии стал победителем премии «Визионеры»

Проект «Газеты.Ru» «Территория жизни» стал лауреатом премии «Визионеры. Управления изменениями» в номинации «За вклад в развитие медиаиндустрии», сообщает пресс-служба медиахолдинга Ramler&Co.

Жюри премии оценило вклад редакции в развитие профессиональной повестки устойчивого развития.

Проект «Территория жизни» рассказывает, как принципы устойчивого развития меняют регионы России, города и локальные сообщества.

Как отметил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, медиа играют важную роль в теме устойчивого развития.

«Когда мы говорим о проектах, меняющих города и регионы, важно не только построить объект или запустить программу, но и объяснить людям, зачем это делается и как это влияет на их повседневную жизнь. «Территория жизни» как раз про это: мы показываем, что за сложными терминами стоят конкретные решения – более удобный транспорт, чистый воздух, доступные социальные сервисы, новые возможности для жителей», — сказал он.

Напомним, «Визионеры. Управление изменениями» — ежегодная российская премия по оценке устойчивого развития в экономике, экологии и обществе.