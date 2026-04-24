Синоптик спрогнозировал «климатические качели» в Москве на майские праздники

В период майских праздников в Москве ожидаются традиционные «климатические качели». Об этом «Москве 24» рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, по его словам, 1 мая ожидается холодная погода. В целом в первые дни мая температура воздуха в столице будет составлять до +12°C из-за холодных воздушных масс, месяц будет умеренным. Ночью ожидается от 0 до +5°C, днем – максимум +7–12°C, что прохладнее климатической нормы.

Ко второму праздничному периоду температурный режим вернется в норму, к 9 мая воздух может прогреваться до +17°C. Тишковец добавил, что с каждым днем ситуация будет восстанавливаться, ко Дню Победы атмосфера окончательно стабилизируется. В отдельные дни возможно повышение температуры до +15–20°C, в среднем — +16–17°C.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в 2026 году в Москве и Подмосковье на майские праздники не ожидается снегопад. При этом, по словам специалиста, в Средней полосе России в майские праздники будет умеренно теплая погода, температура воздуха в это время достигнет +10...+15°C.

