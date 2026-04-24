В Курской области вынесли приговор по делу о поборах с участников СВО

Двух курских подполковников лишили званий и осудили за поборы с участников СВО

Двух заместителей командира одной из воинских частей Курской области осудили за поборы с участников боевых действий на Украине. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В заявлении уточняется, что на скамье подсудимых оказались подполковники Д. С. Отегенов и И. И. Карамышев. По данным следствия, они неоднократно организовывали сбор с подчиненных денежных средств, полученных ими в качестве премий за выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Заместители командира таким образом получили более 7 млн рублей, распорядившись средствами по своему усмотрению.

«Приговором суда Отегенов <...> признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. «г» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять пять лет», — рассказали в пресс-службе.

Карамышева признали виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных той же статьей. Его осудили на шесть лет. Оба фигуранта будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Более того, мужчин лишили государственных наград и воинского звания «подполковник». Также им на три года запретили занимать должности в органах местного самоуправления и на государственной службе, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных задач.

Из публикации следует, что решение Курского гарнизонного военного суда пока не вступило в законную силу.

Ранее дело пяти жительниц Москвы, выманивавших крупные суммы у участников СВО, передали в суд.