Стало известно о состоянии мужчины, напавшего на врачей в Дагестане

SHOT: напавший на врачей в Дагестане находился под воздействием наркотиков

Мужчина, напавший на врачей в больнице в Дагестане, находился под воздействием наркотических веществ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам мужчины, месяц назад его мать пришла в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского лечить почки. Подозреваемый утверждает, что женщину «задели» во время приема у терапевта, а врач якобы отказался ее оперировать.

Инцидент произошел в центральном медучреждении. Один из посетителей решил, что специалисты якобы своевременно не оказали помощь его родственнику. Предварительно, речь идет о ребенке нападавшего. Мужчина ворвался в больницу и напал на врачей — всего пострадали три работника, среди которых хирург. Возбуждено уголовное дело.

Позднее сообщалось, что в Махачкале поймали мужчину, который набросился с ножом на врачей в больнице. Преступник после нападения скрылся с места, однако его вскоре нашли и поймали сотрудники правоохранительных органов.

Также в МВД республики рассказали, что личность напавшего была установлена.

Ранее хирурга, пострадавшего при нападении мужчины с ножом в Махачкале, прооперировали.

 
