Мужчина, напавший на врачей в Дагестане, не имел судимостей

ТАСС: напавший на врачей в Дагестане не был судим

Мужчина, напавший в республиканской больнице Дагестана на двоих врачей с ножом, ранее на был судим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства отметил, что задержанного проверяют на наличие наркотических веществ и алкоголя в крови.

Инцидент произошел в центральном медучреждении. Один из посетителей решил, что специалисты якобы своевременно не оказали помощь его родственнику. Предварительно, речь идет о ребенке нападавшего. Мужчина ворвался в больницу и напал на врачей — всего пострадали три работника, среди которых хирург. Возбуждено уголовное дело.

Позднее сообщалось, что в Махачкале поймали мужчину, который набросился с ножом на врачей в больнице. Преступник после нападения скрылся с места, однако его вскоре нашли и поймали сотрудники правоохранительных органов.

Также в МВД республики рассказали, что личность напавшего была установлена.

Ранее хирурга, пострадавшего при нападении мужчины с ножом в Махачкале, прооперировали.