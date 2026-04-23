Брянец три года снимал порнографию с детьми и получил срок более 20 лет

В Брянской области мужчину осудили за непристойные съемки детей
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Брянский суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По версии следствия, свою деятельность мужчина вел в течении трех лет. Он делал непристойные фото и видео с участием несовершеннолетних, при этом заставляя их заниматься сексом друг с другом.

Всего от его действий пострадали шесть человек, самому младшему пострадавшему два года.

«Свою вину подсудимый не признал, сославшись на оговор со стороны потерпевших», – сообщается в публикации.

Отснятые кадры сотрудники правоохранительных органов обнаружили на телефоне мужчины. Файлы он отправлял желающим в социальных сетях.

Суд приговорил фигуранта к 24 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он 19 лет не сможет занимать должности, которые предполагают работу с детьми. Также его обязали выплатить пострадавшим 5,5 миллиона рублей.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

