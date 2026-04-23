Эксперт по ЖКХ рассказал, что делать при повышенной концентрации сажи в воздухе

Эксперт по ЖКХ Бондарь: доступу гари в квартиру помешает уплотнение щелей влажной ветошью
Борис Морозов/РИА Новости

Для защиты дома или квартиры от сажи нужно уплотнить щели в рамах окон сырой ветошью и протирать полы влажной тряпкой несколько раз в день. Об этом «Газете.Ru» заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Когда сажа в воздухе местами превышает норму в два или три раза, вентиляцию помещений лучше отложить. Санитарные правила СанПиН 1.2.3685-21 фиксируют предельные значения, и когда они нарушены, вероятно, надзорные органы советуют держать створки плотно прикрытыми. Если проветрить комнату все же требуется, проем, на мой взгляд, лучше занавесить мокрой марлей или тканью, которую периодически надо будет смачивать заново. Кондиционером пользоваться допустимо, но с оглядкой. Большинство сплит-систем не захватывают уличный поток. Стоит удостовериться, что в устройстве отключена опция потока наружного воздуха, а фильтры очищены от накопившейся пыли. В машине тоже полезно включить круговорот воздуха в салоне», — отметил Бондарь.

Для защиты жилого пространства эксперт также рекомендовал уплотнить щели в рамах сырой ветошью, чтобы перекрыть доступ гари извне. Затем включить очиститель с угольным и HEPA-элементом либо кондиционер в замкнутом режиме.

«Если специального прибора нет, к бытовому вентилятору можно прикрепить угольный фильтр. Полы и поверхности два-три раза в день протирают влажной тряпкой, ведь осадок оседает именно на горизонталях. Также допустимо расставить емкости с водой или включить увлажнитель. Пить желательно побольше воды, морсов и травяных отваров. Душ стоит принимать несколько раз за сутки, а нос промывать обычной водой. При выходе на улицу не помешает респиратор либо смоченная повязка, которую обычно меняют каждые пару часов. Дополнительно можно запросить рекомендации у экстренных служб вашего региона по номеру 112 с мобильного телефона», — добавил Бондарь.

Как сообщал оперативный штаб Краснодарского края, в Туапсе после недавней атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и последующего пожара на морском терминале зафиксировали превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в два-три раза.

Накануне в городе прошел пепельный дождь. Как рассказали местные жители, он оставлял темные пятна на одежде, машинах и коже. Люди предполагают, что это мог быть «мазутный дождь» или пепел: субстанция оставалась каплями на поверхностях, образуя масляную пленку. Также от загрязнения пострадали животные.

Ранее эксперт назвал экологическим терроризмом атаки ВСУ на Туапсе.

 
