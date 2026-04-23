Россиянка облила мужа кислотой и избила лопатой из-за развода

В Нижегородской области женщину будут судить за избиение мужа лопатой

Жительница Нижегородской области предстанет перед судом после нападения на супруга. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел зимой, в одном из сел Пильнинского округа. В этот момент пара проходила процедуру развода. На этой почве между парой произошла ссора.

Во время конфликта экс-возлюбленная выплеснула кислоту мужчине на лицо и шею, затем высыпала на голову пищевую соду. Пострадавший выбежал на улицу, так как хотел с помощью снега смыть остатки вещества. В этот момент супруга схватила лопату и ударила лопатой.

Эксперты сочли повреждения, нанесенные реагентами, легким вредом здоровью, последствия удара лопатой – вредом средней тяжести. Женщина стала фигуранткой уголовного дела.

«В ходе производства дознания собрана достаточная доказательственная база, изобличающая злоумышленницу в совершении инкриминируемых деяний», – сообщается в публикации.

Расследование завершено, материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

