Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач рассказал о последствиях пепельного дождя в Туапсе

Telegram-канал Осторожно, новости

Пепельный дождь в Туапсе может вызвать обострения хронических заболеваний бронхолегочной системы. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил врач-токсиколог Хугас Поркшеян. Что касается здоровых людей, у них может возникнуть раздражение верхних дыхательных путей. Также возможен конъюнктивит, отметил специалист.

«Серьезно-токсического действия не может быть, не должно быть, а вот раздражающее действие достаточно выражено», — сказал Поркшеян.

Чтобы возникли серьезные последствия для здоровья, по его словам, должно быть длительное воздействие токсических веществ на организм.

Местным жителям эксперт посоветовал включать кондиционеры, чтобы задерживать часть выбросов, а также постараться меньше находиться на улице. При выходе из помещений стоит надевать маску, добавил он.

Черный дождь прошел в Туапсе накануне. Местные предполагают, что это последствия пожара в порту после атаки беспилотных летательных аппаратов.

По словам очевидцев, субстанция остается каплями на поверхностях, образуя масляную пленку. Также от загрязнения страдают животные.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, по данным на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично — Центрального.

Ранее ВСУ атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!