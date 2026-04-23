ИИ упростит взаимодействие клиентов с банком

Комплаенс-агент Сбера обеспечит клиентам более прозрачное и быстрое взаимодействие с банком, сообщает пресс-служба Сбера.

Новый комплаенс-агент, созданный на базе нейросети GigaChat, повысит точность выявления сомнительных операций.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Правовые вопросы, комплаенс и взаимодействие с госорганами» Сбербанка Игорь Кондрашов, доверительный диалог с клиентами является основой для создания качественных и прорывных решений.

«Важно слушать и слышать запросы, понимать потребности и предвосхищать ожидания. Только тогда можно говорить о взаимном развитии, росте и успехе», — сказал он.

Кондрашов добавил, что также неоспорима польза международного сотрудничества.

«Искусственный интеллект становится не просто инструментом, а настоящим союзником в построении честных и прозрачных отношений между банком, клиентами и обществом», — отметил он.