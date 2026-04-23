Физиолог объяснила, как избавиться от сутулости

С сутулостью часто сталкиваются активные пользователи гаджетов. Причинами такой проблемы становятся слабые мышцы спины и ригидность грудного отдела позвоночника. Избавиться от нарушения осанки можно с помощью метода пассивного разгибания. Об этом газете «Известия» рассказала дипломированный физиолог, нутрициолог и йога-терапевт Нина Дуванова.

Специалист предупредила, что у многих людей мышцы-сгибатели препятствуют распрямлению, поэтому силовые тренировки не всегда дают эффект и могут даже закрепить неправильное положение. При сутулости более эффективным является метод пассивного разгибания, который способствует мягкому удлинению грудных мышц.

Физиолог объяснила, что для этого метода требуется валик из полотенца, толщина которого будет составлять 5-7 сантиметров. Его нужно поместить ниже лопаток. Эта практика поможет постепенно раскрывать грудную клетку и формировать правильное положение тела.

Такое упражнение рекомендуется выполнять каждый день на протяжении 7-10 минут в течение одного месяца. При этом следует недопускать резких движений после завершения практики, чтобы не вызвать мышечный спазм.

«После 21 дня ежедневной практики рецепторы растяжения в мышцах и связках передают в мозг новый сигнал. Разогнутое положение становится нормой», — подчеркнула эксперт.

Однако, по ее словам, этот метод не поможет тем, кто испытывает острую боль в спине или столкнулся с обострением заболеваний позвоночника. Для устойчивого результата важно изменить повседневные привычки.

