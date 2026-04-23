Портал «Чемпионат» назвали лучшим брендом медиа

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стал лауреатом премии «Компания года» в номинации «Лучший бренд медиа», сообщает пресс-служба Rambler&Co.

Как отметил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин, эта награда является признанием большой работы всей команды портала.

«Эта награда вдохновляет нас продолжать развивать «Чемпионат» как главное медиа для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта», — сказал он.

Главными проектами «Чемпионата» в 2025 года стали интерактивный лендинг «Легенды Чемпионата», спецпроект о 20 ключевых спортивных событиях 2005-2025 годов и запуск капсульной коллекции повседневной спортивной одежды.

Напомним, ежегодная бизнес-премия «Компания года» отмечает успехи компаний, демонстрируя результаты их деятельности и коммуникаций, которые общество оценивает как значимые.